Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Латышевский Авксентий Кирилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1888
Дочь: Дубкова Безроднина Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Безроднин Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.03.1888
Дочь: Дубкова Безроднина Лидия Евфимовна
Отец ребёнка: Безроднин Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Безроднин Евфимий Димитриевич
Отец ребёнка: Безроднин Дмитрий Афанасьевич