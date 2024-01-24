Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латышевский Авксентий Кирилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1888

Дочь: Дубкова Безроднина Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Безроднин Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.03.1888

Дочь: Дубкова Безроднина Лидия Евфимовна

Отец ребёнка: Безроднин Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Безроднин Евфимий Димитриевич

Отец ребёнка: Безроднин Дмитрий Афанасьевич

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