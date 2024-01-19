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Илья Филатов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

19.07.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1788

Отец: Мой Филат Филатов

Мать: Моя Вторая Жена Фёкла Фёдорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1788 Илия 5 месяцев МК-1788 19.07.1788 Присецкой вотчины деревни Кладова у крестьянина Филата Филатова сын Илия, восприемником был оной же церкви пономарь Василий Егоров ИВ-1789 Илья 1 ИВ-1790 Иль... Показать все
Место жительства
13.11.1798
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1798 13.11.1798 Присецкой вотчины деревни Кладова у крестьянина Филата Филатова сын Илия 10 лет неизвестною болезнию
Смерть
Неизвестно
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