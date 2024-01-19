Илья Филатов
Место рождения
Дата рождения19.07.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1788
Отец: Мой Филат Филатов
ИВ-1788 Илия 5 месяцев МК-1788 19.07.1788 Присецкой вотчины деревни Кладова у крестьянина Филата Филатова сын Илия, восприемником был оной же церкви пономарь Василий Егоров ИВ-1789 Илья 1 ИВ-1790 Иль... Показать все
Место жительства
13.11.1798
МК-1798 13.11.1798 Присецкой вотчины деревни Кладова у крестьянина Филата Филатова сын Илия 10 лет неизвестною болезнию
Смерть
Неизвестно