Коряковцев Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряковцев Аркадий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1929

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Власова) Евдокия

Рождение ребёнка
04.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Власова) Евдокия

Смерть
2011

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