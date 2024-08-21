Коряковцев Аркадий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1929
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Власова) Евдокия
Рождение ребёнка
04.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Власова) Евдокия
Смерть
2011