(Власова) Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения1925
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коряковцев Аркадий
Рождение ребёнка
04.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коряковцев Аркадий
Смерть
2007