(Власова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Власова) Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

1925

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коряковцев Аркадий

Рождение ребёнка
04.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коряковцев Аркадий

Смерть
2007

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