Васильченко (Бавынина) Тисья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Бавынина) Тисья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1938

Дата смерти

20.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1962

Сын: Васильченко Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Васильченко Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
01.04.1969

Дочь: Васильченко Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Васильченко Анатолий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Анатолий Константинович

Смерть
20.09.2022
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