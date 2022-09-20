Васильченко (Бавынина) Тисья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1938
Дата смерти20.09.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1962
Сын: Васильченко Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Васильченко Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
01.04.1969
Дочь: Васильченко Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Васильченко Анатолий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.2022