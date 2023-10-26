Васильченко Анатолий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1936
Дата смерти27.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1936
Рождение ребёнка
28.05.1962
Сын: Васильченко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Васильченко Тисья Егоровна
Рождение ребёнка
01.04.1969
Дочь: Васильченко Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Васильченко Тисья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1991