Васильченко Анатолий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Анатолий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1936

Дата смерти

27.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1936

Отец: Васильченко Константин Васильевич

Мать: Васильченко Евдокия Евлампьевна

Рождение ребёнка
28.05.1962

Сын: Васильченко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Васильченко Тисья Егоровна

Рождение ребёнка
01.04.1969

Дочь: Васильченко Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Васильченко Тисья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Тисья Егоровна

Смерть
27.07.1991
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