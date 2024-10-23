Бронштейн Гавриил Иосифович 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бронштейн Гавриил Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Подоляк (Бронштейн) Сарра Гавриловна

Мать ребёнка: Полякова Злата Марковна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бронштейн Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Полякова Злата Марковна

Арест
05.09.1937
Осуждение
19.02.1938
Реабилитация осужденного
09.09.1960
Справка Военного трибунала Дальневосточного В.О. №4/491/262 от 10.09.1960
Смерть
Неизвестно

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