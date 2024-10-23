Бронштейн Гавриил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Подоляк (Бронштейн) Сарра Гавриловна
Мать ребёнка: Полякова Злата Марковна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Бронштейн Виктор Гаврилович
Мать ребёнка: Полякова Злата Марковна
Арест
05.09.1937
Осуждение
19.02.1938
Реабилитация осужденного
09.09.1960
Справка Военного трибунала Дальневосточного В.О. №4/491/262 от 10.09.1960
Смерть
Неизвестно