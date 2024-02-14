Гали
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махибядяр
Мать ребёнка: (Мазитова) Мясуфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсенахар
Мать ребёнка: (Мазитова) Мясуфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захидулла
Мать ребёнка: (Мазитова) Мясуфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мазитова) Мясуфа
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умер в 35 лет