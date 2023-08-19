Чуркина (Карлова) Меланья Васильева
Место рождения
Дата рождения30.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1892
Отец: Карлов Василий Прохорович
Мать: Карлова Ирина Васильева
Крещение
31.12.1892
Богородицкая церковь
Бракосочетание
17.02.1910
Рождение ребёнка
24.10.1912
Дочь: Неонила Тимофеева
Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
05.09.1914
Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Тимофеева
Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев
Смерть
Неизвестно