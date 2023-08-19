Чуркина (Карлова) Меланья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Карлова) Меланья Васильева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

30.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1892

Отец: Карлов Василий Прохорович

Мать: Карлова Ирина Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
31.12.1892
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Чуркин Тимофей Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.10.1912

Дочь: Неонила Тимофеева

Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.09.1914

Сын: Чуркин Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Тимофеева

Отец ребёнка: Чуркин Тимофей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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