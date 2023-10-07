Микрюков Николай Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1948
Сын: Изместьев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна
Рождение ребёнка
20.02.1954
Сын: Микрюков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна
Рождение ребёнка
05.01.1957
Сын: Микрюков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микрюков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно