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Микрюков Николай Никитьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1948

Сын: Изместьев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна

Рождение ребёнка
20.02.1954

Сын: Микрюков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна

Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Микрюков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микрюков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микрюков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Изместьева Ироида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изместьева Ироида Семеновна

Смерть
Неизвестно
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