Калинина (Калинина) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти04.12.1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Калинина Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Калинин Иван Калинович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Калинин Иван Калинович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.12.1840
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан