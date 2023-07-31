Калинина (Калинина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Калинина) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

04.12.1840

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Калинина Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Калинин Антон Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Калинович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Калинин Степан Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Калинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.12.1840
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан