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Калинин Иван Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Калина Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Калинин Антон Иванович

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Калинин Степан Иванович

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1818
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан