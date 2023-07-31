Калинин Иван Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Калина Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Калинина Прасковья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1818
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан