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Muzikants Raimonds

Место рождения

Libertu Kalēji, Tērnejas pagasts, Rūjienas pilsēta, Latvia

Дата рождения

29.04.1924

Дата смерти

06.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1924

Отец: Muzikants Roberts

Мать: Muzikante (Strūja) Paulīne

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Muzikante (Valdmane) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Muzikante (Valdmane) ?

Работа или профессия
Неизвестно
Tēlnieks
Смерть
06.08.2014
Похороны
Неизвестно

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