Muzikants Raimonds
Место рожденияLibertu Kalēji, Tērnejas pagasts, Rūjienas pilsēta, Latvia
Дата рождения29.04.1924
Дата смерти06.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1924
Отец: Muzikants Roberts
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Muzikante (Valdmane) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Muzikante (Valdmane) ?
Работа или профессия
Неизвестно
Tēlnieks
Смерть
06.08.2014
Похороны
Неизвестно