Попова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1977 и 1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1928
Дочь: Солощенко Полина Семеновна
Отец ребёнка: Попов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1936
Дочь: Стребкока Анна Семеновна
Отец ребёнка: Попов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1936
Отец ребёнка: Попов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
14.04.1938
Дочь: Чабан Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Попов Семен Андреевич
Смерть
Между 1977 и 1979
Джамбул, Казахстан