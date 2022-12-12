Попова Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1977 и 1979

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1928

Дочь: Солощенко Полина Семеновна

Отец ребёнка: Попов Семен Андреевич

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1936

Дочь: Стребкока Анна Семеновна

Отец ребёнка: Попов Семен Андреевич

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1936

Сын: Попов Виктор Семенович

Отец ребёнка: Попов Семен Андреевич

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1938

Дочь: Чабан Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Попов Семен Андреевич

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Между 1977 и 1979
Джамбул, Казахстан
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