Попов Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1928
Дочь: Солощенко Полина Семеновна
Мать ребёнка: Попова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1936
Дочь: Стребкока Анна Семеновна
Мать ребёнка: Попова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.04.1936
Мать ребёнка: Попова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.04.1938
Дочь: Чабан Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Попова Мария Тимофеевна
Призыв на военную службу
30.08.1941
Мобилизован на Великую Отечественную Войну Шарлыкским военкоматом (1172 сп 348 сд)
Смерть
?.12.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область
Пропал безвести в декабре 1941 в битве за Москву