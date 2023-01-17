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Попов Семен Андреевич

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Место рождения

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.05.1928

Дочь: Солощенко Полина Семеновна

Мать ребёнка: Попова Мария Тимофеевна

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1928 и 1936

Дочь: Стребкока Анна Семеновна

Мать ребёнка: Попова Мария Тимофеевна

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1936

Сын: Попов Виктор Семенович

Мать ребёнка: Попова Мария Тимофеевна

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1938

Дочь: Чабан Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Попова Мария Тимофеевна

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Призыв на военную службу
30.08.1941
Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Мобилизован на Великую Отечественную Войну Шарлыкским военкоматом (1172 сп 348 сд)
Смерть
?.12.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область
Пропал безвести в декабре 1941 в битве за Москву
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