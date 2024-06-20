Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерлушкина Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1882

Дочь: Мерлушкина Агриппина Максимовна

Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович

Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Мерлушкин Евдоким Максимович

Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мерлушкин Семен Максимович

Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Мерлушкин Владимир Максимович

Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мерлушкин Доментий Максимович

Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович

Смерть
Неизвестно

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