Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерлушкина Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович
Рождение ребёнка
16.06.1882
Дочь: Мерлушкина Агриппина Максимовна
Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович
Рождение ребёнка
29.07.1883
Сын: Мерлушкин Евдоким Максимович
Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мерлушкин Семен Максимович
Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович
Рождение ребёнка
15.07.1892
Сын: Мерлушкин Владимир Максимович
Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мерлушкин Доментий Максимович
Отец ребёнка: Мерлушкин Максим Стефанович
Смерть
Неизвестно