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(Шейдина) Параскева Николаева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.10.1854

Дата смерти

01.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1854

Отец: Шейдин Николай ст

Мать: Шейдина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1885

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1885

Сын: Шейдин Семён (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.06.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1899

Дочь: Агрипина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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