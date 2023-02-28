(Шейдина) Параскева Николаева
Место рождения
Дата рождения07.10.1854
Дата смерти01.06.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1854
Отец: Шейдин Николай ст
Мать: Шейдина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
03.02.1885
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.1885
Сын: Шейдин Семён (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.06.1886
Рождение ребёнка
22.06.1899
Дочь: Агрипина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан