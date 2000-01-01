Хорошавина (?) Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Анна Данилова

Хорошавина (?) Анна Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

02.01.1852

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хорошавин Евросий Поликарпович

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Варвара Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марина Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1843

Сын: Хорошавин Данил Поликарпович

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Хорошавина Марина Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Поликарп Митрофанович

п. Новокшёновский
1 брак
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
02.01.1852
п. Новокшёновский
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