Хорошавина (?) Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти02.01.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталия Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хорошавин Евросий Поликарпович
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марина Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1843
Сын: Хорошавин Данил Поликарпович
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Хорошавина Марина Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
1 брак
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
02.01.1852
п. Новокшёновский