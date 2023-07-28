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Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1827

Дата смерти

11.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Янатьев / Янакиев / Герасим / Серафим / Тахтарович

Мать: Янатьева Кирамана

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-57
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодора Лазаревна

Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета Янакиев //

Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Бракосочетание
До 1848

Жена: Янатьева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Лазаревна

Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Янатьев Василий Лазаревич

Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Янатьев Спиридон Лазаревич

Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Янатьев Харлампий Лазаревич

Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна

Смерть
11.07.1904
Причина смерти: Естественная смерть/старость