Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти11.07.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-57
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодора Лазаревна
Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета Янакиев //
Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Бракосочетание
До 1848
Жена: Янатьева Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Лазаревна
Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Янатьев Василий Лазаревич
Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Янатьев Спиридон Лазаревич
Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Янатьев Харлампий Лазаревич
Мать ребёнка: Янатьева Елена Федоровна
Смерть
11.07.1904
Причина смерти: Естественная смерть/старость