Янатьева Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти24.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодора Лазаревна
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елизавета Янакиев //
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Лазаревна
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Янатьев Василий Лазаревич
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Янатьев Спиридон Лазаревич
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Янатьев Харлампий Лазаревич
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович
Смерть
24.05.1915
Причина смерти: Естественная смерть/старость