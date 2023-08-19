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Янатьева Елена Федоровна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феодора Лазаревна

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елизавета Янакиев //

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Бракосочетание
До 1848

Муж: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Лазаревна

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Янатьев Василий Лазаревич

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Янатьев Спиридон Лазаревич

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Янатьев Харлампий Лазаревич

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Лазарь Герасимович

Смерть
24.05.1915
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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