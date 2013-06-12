Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1967

Дата смерти

12.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1967

Отец: Романчук Иван Георгиевич

Мать: Романчук Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.12.1987

Дочь: Герман Олимпия Валерьевна

Отец ребёнка: Фуртунэ Валерий

Рождение ребёнка
27.10.1993

Дочь: Фуртунэ Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Фуртунэ Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуртунэ Георгий Валерьевич

Отец ребёнка: Фуртунэ Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуртунэ Валерий

Смерть
12.06.2013