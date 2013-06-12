Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1967
Дата смерти12.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1967
Рождение ребёнка
09.12.1987
Дочь: Герман Олимпия Валерьевна
Отец ребёнка: Фуртунэ Валерий
Рождение ребёнка
27.10.1993
Дочь: Фуртунэ Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Фуртунэ Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуртунэ Георгий Валерьевич
Отец ребёнка: Фуртунэ Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фуртунэ Валерий
Смерть
12.06.2013