Фуртунэ Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуртунэ Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуртунэ Георгий Валерьевич

Мать ребёнка: Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1987

Дочь: Герман (Фуртунэ) Олимпия Валерьевна

Мать ребёнка: Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1993

Дочь: Фуртунэ Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна

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