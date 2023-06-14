Фуртунэ Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуртунэ Георгий Валерьевич
Мать ребёнка: Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1987
Дочь: Герман (Фуртунэ) Олимпия Валерьевна
Мать ребёнка: Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1993
Дочь: Фуртунэ Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Фуртунэ (Романчук) Елизавета Ивановна