Хрулев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1878
Дата смерти27.05.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 10
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.05.1878
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 16
Крещение
21.08.1878
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 10