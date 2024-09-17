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Хрулев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.02.1878

Дата смерти

27.05.1878

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1845 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878

Отец: Хрулев Василий Петрович

Мать: Хрулева (Лаврова) Параскева Лавровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 10
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.05.1878
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 16
Крещение
21.08.1878
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 10

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