Домна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 21.04.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
18.02.1856
Никифор Фаддеевич Башкиров
Восприемник
29.01.1860
Григорий Фаддеевич Башкиров
Восприемник
01.09.1861
Наталья Фёдоровна
Восприемник
21.04.1865
Агафья Фаддеевна Башкирова
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.04.1865