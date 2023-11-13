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Домна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 21.04.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.02.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Никифор Фаддеевич Башкиров
Восприемник
29.01.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Григорий Фаддеевич Башкиров
Восприемник
01.09.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Наталья Фёдоровна
Восприемник
21.04.1865
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Агафья Фаддеевна Башкирова
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.04.1865
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