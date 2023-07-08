Феврония Евсигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1851 ст.
Сын: Ксенофонт Козмин
Отец ребёнка: Козма Афанасьев
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Афанасьев
Смерть
Неизвестно