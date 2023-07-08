Феврония Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Евсигнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1851 ст.

Сын: Ксенофонт Козмин

Отец ребёнка: Козма Афанасьев

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Афанасьев

Смерть
Неизвестно