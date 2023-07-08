Козма Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Евсигнеева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1851 ст.
Сын: Ксенофонт Козмин
Мать ребёнка: Феврония Евсигнеева
Рождение ребёнка
08.01.1862 ст.
Сын: Пётр Космин
Мать ребёнка: Феврония Семёнова
Смерть
Неизвестно