Вологина (Князева) Матрена Яковлева
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Князев Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1852
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1855
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1856
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1859
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.06.1862
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1868
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1871
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1872
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно