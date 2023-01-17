Вологина (Князева) Матрена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина (Князева) Матрена Яковлева

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Князев Яков Иванович

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.05.1849

Муж: Вологин Иван Петрович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1852

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1855

Сын: Вологин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.02.1856

Сын: Вологин Иван Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1859

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1862

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1868

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.09.1871

Сын: Вологин Иван Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1872

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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