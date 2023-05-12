Дорожко Павла Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорожко Павла Матфеева

Дорожко Павла Матфеева

Место рождения

Россия, Полтавская губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

02.10.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Полтавская губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Дорожко Иван Дамианович

Отец ребёнка: Дорожко Дамиан Исидорович

Россия, Полтавская губ., Золотоношский уезд, Меньшиковская волость,
Смерть
02.10.1906
Россия, Омскаягуб., Полтавская волость, д. Георгиевка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close