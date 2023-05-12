Дорожко Павла Матфеева
Место рожденияРоссия, Полтавская губ.
Дата рождения1842
Дата смерти02.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Полтавская губ.
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Дорожко Дамиан Исидорович
Россия, Полтавская губ., Золотоношский уезд, Меньшиковская волость,
Смерть
02.10.1906
Россия, Омскаягуб., Полтавская волость, д. Георгиевка