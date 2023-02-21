Дорожко Иван Дамианович
Место рожденияРоссия, Полтавская губ., Золотоношский уезд, Меньшиковская волость,
Дата рождения1880
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Полтавская губ., Золотоношский уезд, Меньшиковская волость,
Рождение ребёнка
01.07.1914
Мать ребёнка: Сиволап Марфа Семеновна
д. Георгиевка, Полтавский р-н, Омская обл., Россия
Смерть
1958
Киргизия, Таласский р-н, с. Ключевка