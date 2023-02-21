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Дорожко Иван Дамианович

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Место рождения

Россия, Полтавская губ., Золотоношский уезд, Меньшиковская волость,

Дата рождения

1880

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Полтавская губ., Золотоношский уезд, Меньшиковская волость,
Рождение ребёнка
01.07.1914

Сын: Сулимов Петр Иванович

Мать ребёнка: Сиволап Марфа Семеновна

д. Георгиевка, Полтавский р-н, Омская обл., Россия
Смерть
1958
Киргизия, Таласский р-н, с. Ключевка
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