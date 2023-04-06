Кислинский Спиридон Климович
Место рождения
Дата рождения12.12.1830
Дата смерти12.10.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1830
Рождение ребёнка
07.09.1851
Дочь: Руссович Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
26.01.1854
Сын: Кислинский Ефрем Спиридонович
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
14.03.1856
Дочь: Фотинья Спиридоновна
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кислинский Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
06.06.1862
Сын: Кислинский Федот Спиридонович
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
?.03.1865
Сын: Кислинский Прокоп Спиридонович
Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1881