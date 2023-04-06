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Кислинский Спиридон Климович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.12.1830

Дата смерти

12.10.1881

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1830

Отец: Кислинский Климентий Яковлевич

Мать: Кислинская Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
07.09.1851

Дочь: Руссович Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
26.01.1854

Сын: Кислинский Ефрем Спиридонович

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
14.03.1856

Дочь: Фотинья Спиридоновна

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кислинский Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
06.06.1862

Сын: Кислинский Федот Спиридонович

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
?.03.1865

Сын: Кислинский Прокоп Спиридонович

Мать ребёнка: Кислинская Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Татьяна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1881
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