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Познякова Агафия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Позняков Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Позняков Афанасий Григорьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1849

Муж: Позняков Афанасий Григорьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Позняков Петр Афанасьев

Отец ребёнка: Позняков Афанасий Григорьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Позняков Кузьма Афанасьев

Отец ребёнка: Позняков Афанасий Григорьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Познякова Матрена Афанасьева

Отец ребёнка: Позняков Афанасий Григорьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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