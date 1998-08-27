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Русских Юлианна Вилдаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1969

Отец: Кибишев Вилдар Хакимзьянович

Мать: Русских Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
01.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
20.06.1994

Сын: Степанов Даниил Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
27.08.1998

Сын: Русских Артём Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Сергеевич

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