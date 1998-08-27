Русских Юлианна Вилдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1969
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1969
Рождение ребёнка
01.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
20.06.1994
Сын: Степанов Даниил Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
27.08.1998
Сын: Русских Артём Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Сергеевич