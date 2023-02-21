Степанов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1969

Отец: Степанов Сергей Юрьевич

Мать: Степанова Светлана Антоновна

Рождение ребёнка
01.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русских Юлианна Вилдаровна

Рождение ребёнка
20.06.1994

Сын: Степанов Даниил Александрович

Мать ребёнка: Русских Юлианна Вилдаровна

Рождение ребёнка
27.08.1998

Сын: Русских Артём Александрович

Мать ребёнка: Русских Юлианна Вилдаровна

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