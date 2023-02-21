Степанов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1969
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1969
Рождение ребёнка
01.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русских Юлианна Вилдаровна
Рождение ребёнка
20.06.1994
Сын: Степанов Даниил Александрович
Мать ребёнка: Русских Юлианна Вилдаровна
Рождение ребёнка
27.08.1998
Сын: Русских Артём Александрович
Мать ребёнка: Русских Юлианна Вилдаровна