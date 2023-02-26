Гурцова Ксения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурцова Ксения Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

05.04.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1855

Сын: Андрей (по крёстному)

Отец ребёнка: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.07.1857

Муж: Гурцов Илья Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
05.04.1863
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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