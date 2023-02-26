Гурцова Ксения Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти05.04.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1855
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
08.07.1857
Муж: Гурцов Илья Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
05.04.1863
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище