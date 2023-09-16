Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2004

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004

Отец: Ким Дмитрий Герасимович

Мать: Мария

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