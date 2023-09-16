Ким Дмитрий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Дмитрий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1980

Отец: Ким Герасим

Мать: Ким Софья Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.2004

Дочь: Ким Валерия

Мать ребёнка: Пак Наталья

Рождение ребёнка
2004

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пак Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Анжелика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лим Жанна

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