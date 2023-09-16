Ким Дмитрий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1980
Отец: Ким Герасим
Мать: Ким Софья Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.2004
Дочь: Ким Валерия
Мать ребёнка: Пак Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пак Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Анжелика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лим Жанна