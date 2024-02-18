Журавская (Коровайко) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавская (Коровайко) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавский Петр

Рождение ребёнка
08.01.1977

Дочь: Жамойда (Журавская) Инна

Отец ребёнка: Журавский Петр

Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Дычек (Журавская) Елена

Отец ребёнка: Журавский Петр

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