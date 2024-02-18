Журавская (Коровайко) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавский Петр
Рождение ребёнка
08.01.1977
Дочь: Жамойда (Журавская) Инна
Отец ребёнка: Журавский Петр
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Дычек (Журавская) Елена
Отец ребёнка: Журавский Петр