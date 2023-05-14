Хольников Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хольников Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Понаморева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1924

Сын: Хольников Петр Николаевич

Мать ребёнка: Хольникова Анна Устиновна

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Конакова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1955
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