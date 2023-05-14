Хольников Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Понаморева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1924
Сын: Хольников Петр Николаевич
Мать ребёнка: Хольникова Анна Устиновна
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Конакова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1955