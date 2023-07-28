Ускова (Бычуткина) Агрипена
Место рождения
Дата рождения06.07.1911
Дата смерти20.12.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1911
Отец: Бычуткин Петр
Мать: Бычуткина Наталья
Рождение ребёнка
19.07.1933
Дочь: Субочев Раиса
Отец ребёнка: Усков Тимофей
Рождение ребёнка
15.03.1942
Дочь: Мезенцева Анастасия
Отец ребёнка: Усков Тимофей
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усков Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усков Тимофей
Смерть
20.12.1992