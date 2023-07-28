Ускова (Бычуткина) Агрипена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Бычуткина) Агрипена

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Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.07.1911

Дата смерти

20.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1911

Отец: Бычуткин Петр

Мать: Бычуткина Наталья

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1933

Дочь: Субочев Раиса

Отец ребёнка: Усков Тимофей

Рождение ребёнка
15.03.1942

Дочь: Мезенцева Анастасия

Отец ребёнка: Усков Тимофей

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усков Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Тимофей

Смерть
20.12.1992