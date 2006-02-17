Самойлов ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1912

Дата смерти

17.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1934

Дочь: ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Самойлова ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
08.11.1945

Сын: Самойлов АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Самойлова ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА

Смерть
17.02.2006