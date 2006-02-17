Самойлов ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1912
Дата смерти17.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1934
Дочь: ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Самойлова ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
08.11.1945
Сын: Самойлов АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Самойлова ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2006