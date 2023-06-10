Самойлова (Левина) ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Левин ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1934
Дочь: (Самойлова) ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Самойлов ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ
Рождение ребёнка
08.11.1945
Сын: Самойлов АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Самойлов ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ
Смерть
1994