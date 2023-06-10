Самойлова (Левина) ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Левина) ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Левин ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ

Рождение ребёнка
04.05.1934

Дочь: (Самойлова) ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Самойлов ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ

Рождение ребёнка
08.11.1945

Сын: Самойлов АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Самойлов ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ

Смерть
1994

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