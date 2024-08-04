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Бондарева Ефросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

21.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванович

Пришиб, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1918

Дочь: Бескишева (Бондарева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванович

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Между 1919 и 1921

Муж: Баранов Федот Владимирович

Пришиб, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Прадедушка Федот женился Ефросинье Петровна в гражданскую Войну. Когда пришёл с войсками на Донские земли
Рождение ребёнка
С ?.06.1922 по ?.07.1922

Сын: Баранов Василий Федотович

Отец ребёнка: Баранов Федот Владимирович

Пришиб, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Баранов Николай Федотович

Отец ребёнка: Баранов Федот Владимирович

Пришиб, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Баранов Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Баранов Федот Владимирович

Пришиб, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Настоящий год рождения 1928, но его мама Ефросинья Петровна специально записала его 30 года рождения, чтобы не отправили воевать и принудительно работать
Смерть
21.04.1972
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

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