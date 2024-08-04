Бондарева Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти21.04.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1918
Дочь: Бескишева (Бондарева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванович
Бракосочетание
Между 1919 и 1921
Прадедушка Федот женился Ефросинье Петровна в гражданскую Войну. Когда пришёл с войсками на Донские земли
Рождение ребёнка
С ?.06.1922 по ?.07.1922
Сын: Баранов Василий Федотович
Отец ребёнка: Баранов Федот Владимирович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Баранов Николай Федотович
Отец ребёнка: Баранов Федот Владимирович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Баранов Дмитрий Федотович
Отец ребёнка: Баранов Федот Владимирович
Настоящий год рождения 1928, но его мама Ефросинья Петровна специально записала его 30 года рождения, чтобы не отправили воевать и принудительно работать
Смерть
21.04.1972