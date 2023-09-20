Южакова Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮжакова Марина Алексеевна

Южакова Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Высокос Алексей

Мать: Высокос Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоренко Наталия Александровна

Отец ребёнка: Сидоренко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Южаков Федор Зиновьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close