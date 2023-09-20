Южакова Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Высокос Алексей
Мать: Высокос Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко Наталия Александровна
Отец ребёнка: Сидоренко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Южаков Федор Зиновьевич