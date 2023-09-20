Сафронов Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронов Оксана Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Иван Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южакова Марина Алексеевна

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