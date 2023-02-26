Мария Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.10.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Пётр Филимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Филимонов
Смерть
22.10.1882
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья