Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.10.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Семыкин Антоний Петров

Отец ребёнка: Пётр Филимонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Филимонов

Смерть
22.10.1882
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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