Чупрова (Чупров) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Чупров) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

01.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чупров Дмитрий

Мать: Чупрова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Сын

Отец ребёнка: Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Сын

Отец ребёнка: Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Сын

Отец ребёнка: Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поникаровских Дочь

Отец ребёнка: Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусонова Дочь

Отец ребёнка: Сын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витряченко Дочь

Отец ребёнка: Сын

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.02.1998
д. 2 улица Школьная, , , 169523 коровий ручей, Respúblika Kómi Russia
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