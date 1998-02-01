Чупрова (Чупров) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти01.02.1998
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Чупров Дмитрий
Мать: Чупрова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поникаровских Дочь
Отец ребёнка: Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусонова Дочь
Отец ребёнка: Сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витряченко Дочь
Отец ребёнка: Сын
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.02.1998
д. 2 улица Школьная, , , 169523 коровий ручей, Respúblika Kómi Russia