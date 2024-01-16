Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поникаровских (Поникаровских) Дочь
Мать ребёнка: Чупрова (Чупров) Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусонова (Мусонова) Дочь
Мать ребёнка: Чупрова (Чупров) Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витряченко (Витряченко) Дочь
Мать ребёнка: Чупрова (Чупров) Домна
Работа или профессия
Неизвестно