Бармина Томара Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармина Томара Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1930

Дата смерти

25.12.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1960

Дочь: Беляева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шамкин Иван Филиппович

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1962

Сын: Шамкин Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.12.?
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