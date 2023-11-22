Бармина Томара Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1930
Дата смерти25.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1960
Дочь: Беляева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шамкин Иван Филиппович
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1962
Сын: Шамкин Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.12.?