Кошмелёва Зинаида Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошмелёва Зинаида Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1971

Сын: Кошмелев Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Кошмелев Виталий Михайлович

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вычужина Алёна Витальевна

Отец ребёнка: Кошмелев Виталий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошмелев Виталий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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