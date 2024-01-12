Кошмелёва Зинаида Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1971
Сын: Кошмелев Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Кошмелев Виталий Михайлович
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вычужина Алёна Витальевна
Отец ребёнка: Кошмелев Виталий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно