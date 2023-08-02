Сеферова (Селинова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеферова (Селинова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сеферов Яков Павлович

Отец ребёнка: Сеферов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сеферов Александр Павлович

Отец ребёнка: Сеферов Павел Яковлевич

Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва