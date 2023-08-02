Сеферова (Селинова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Сеферов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сеферов Александр Павлович
Отец ребёнка: Сеферов Павел Яковлевич
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва